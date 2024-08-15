Райффайзенбанк запретит россиянам совершать переводы в валюте

Frank Media: Райффайзенбанк со 2 сентября остановит валютные переводы физлиц

Российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) с 2 сентября запретит исходящие переводы физлиц в иностранной валюте. Об этом со ссылкой на поддержку кредитной организации сообщает Frank Media.

Представители Райффайзенбанка объяснили введение ограничения решением RBI, связанным с предписанием европейского регулятора (ЕЦБ).

Ранее глава RBI заявил о начале реализации плана по уходу Райффайзенбанка с российского рынка. Его осуществляют на фоне мощного прессинга со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США — американский Минфин грозит отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе.

В результате в течение последних месяцев банк последовательно заявил о вынужденном сокращении целого спектра предоставляемых услуг. С 10 июня он прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — перестал начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета, а в августе закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.