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12:28, 15 августа 2024Экономика

Райффайзенбанк запретит россиянам совершать переводы в валюте

Frank Media: Райффайзенбанк со 2 сентября остановит валютные переводы физлиц

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) с 2 сентября запретит исходящие переводы физлиц в иностранной валюте. Об этом со ссылкой на поддержку кредитной организации сообщает Frank Media.

Представители Райффайзенбанка объяснили введение ограничения решением RBI, связанным с предписанием европейского регулятора (ЕЦБ).

Ранее глава RBI заявил о начале реализации плана по уходу Райффайзенбанка с российского рынка. Его осуществляют на фоне мощного прессинга со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США — американский Минфин грозит отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе.

В результате в течение последних месяцев банк последовательно заявил о вынужденном сокращении целого спектра предоставляемых услуг. С 10 июня он прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — перестал начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета, а в августе закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.

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      Дмитрий Воронин
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