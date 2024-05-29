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11:53, 29 мая 2024Экономика

Райффайзенбанк заявил о запрете на долларовые переводы

Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проводить исходящие переводы в долларах США

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) с 10 июня прекратит проводить исходящие переводы в долларах США. О запрете на переводы в американской валюте для всех клиентов заявили в пресс-службе Райффайзенбанка.

По словам представителей организации, все корректно оформленные платежи в долларах, которые были отправлены до 16 часов по московскому времени 7 июня, будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Входящие платежи в долларах и переводы в других валютах запрет не затронет.

«Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка. К сожалению, мы не можем на это повлиять», — отметили представители Райффайзенбанка.

В организации пояснили, что в последние два года политику исходящих платежей в долларах США приходилось постоянно подстраивать под меняющиеся требования банков-корреспондентов, чтобы сохранить возможность трансграничных расчетов в американской валюте.

Ранее банк установил комиссию в 50 процентов за входящие долларовые переводы из других банков, ограничил исходящие платежи в евро в ряд стран и увеличил максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие кредитные организации до тысячи долларов или евро.

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В начале мая глава RBI Йохан Штробль пообещал, что руководство австрийской банковской группы начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Он уточнил, что в банковской группе аккуратно подходят к сворачиванию своего бизнеса на территории России ради сохранения ценности главного актива RBI в стране.

Министерство финансов США в письменной форме пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Ввести ограничения против австрийского банка готовы в ответ на сделки с российскими лицами под санкциями, сообщает Reuters.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американские власти обеспокоены экспансией Raiffeisen Bank International (RBI) в России. Он предупредил, что действия банка могут подтолкнуть регулятор США к ограничению доступа банка к долларовой системе, так как они угрожают национальной безопасности США. Депутаты Европарламента также потребовали от руководства Австрии принудить RBI остановить деятельность в России.

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