США пригрозили отрезать Raiffeisen от финансовой системы из-за сделок с Россией

Reuters: Минфин США пригрозил ограничить доступ Raiffeisen к финансовой системе

Министерство финансов США в письменной форме пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Ввести ограничения против австрийского банка готовы в ответ на сделки с российскими лицами под санкциями, сообщает Reuters.

США обеспокоены экспансией Raiffeisen Bank International (RBI) в России, а также сделкой на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под ограничениями, заявил замминистра финансов Уолли Адейемо. Расширение деятельности противоречит заверениям, которые RBI дал Казначейству, о том, что они пытаются свернуть деятельность в России, заявил чиновник. Это самое серьезное предупреждение крупнейшему западному банку, продолжившему работать в стране после длительного давления со стороны Вашингтона.

Адейемо предупредил, что действия банка могут подтолкнуть регулятор США к ограничению доступа банка к долларовой системе, так как они угрожают национальной безопасности США.

Депутаты Европарламента также потребовали от руководства Австрии принудить RBI остановить деятельность в России и покинуть страну. Инициативу поддержали 37 депутатов из разных стран. Персонально они обратились к канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу.

В начале мая руководство австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International заявило, что начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года. По словам главы RBI Йохана Штробля, в банковской группе аккуратно подходят к сворачиванию своего бизнеса на территории России. Подобная тактика необходима для сохранения ценности главного актива RBI в стране — Райффайзенбанка.