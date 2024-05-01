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17:13, 1 мая 2024Экономика

Австрия призвала RBI не заключать сделку со связанной с Дерипаской компанией

Reuters: Австрия призвала RBI не заключать сделку с компанией олигарха Дерипаски

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) не заключать сделку с компанией Strabag, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что банк планирует купить долю в венской строительной компании Strabag за 1,5 миллиарда евро. Отмечается, что ранее она контролировалась кипрской компанией российского олигарха. Министерство финансов США не согласилось с намерениями банка, поскольку Дерипаска находится под санкциями.

По словам знакомых с ситуацией источников, руководство RBI было предупреждено о штрафах в случае заключения сделки. Кроме того, власти США готовы пойти на более жесткие меры, в частности, закрыть банку доступ к долларовым платежам.

В свою очередь, представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен давно не имеет никакого отношения к компании Strabag и отказывается комментировать санкции, назвав их «совершенно ошибочными» и «основанными на ложной информации».

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента подписали письмо в адрес руководства Австрии, в котором потребовали принудить Raiffeisen Bank остановить свою деятельность в России и покинуть страну. Они персонально обратились к канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу.

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      Мария Винар
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