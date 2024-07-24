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10:08, 24 июля 2024Экономика

Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

UniCredit: группа планирует сократить свой бизнес в России до 2025 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Итальянская группа UniCredit планирует значительно сократить свой бизнес в России до 2025 года. Свои намерения и сроки крупный банк назвал в своем отчете.

Согласно опубликованным данным, за ближайшие полгода UniCredit сократит трансграничную экспозицию почти до нуля, международные платежи — до уровня ниже 8,5 миллиарда евро, кредиты за вычетом резервов — ниже отметки в миллиард евро, а вклады — ниже 2 миллиардов евро.

«Форсированное планомерное сокращение российской экспозиции всегда соответствует букве и духу законодательных, регуляторных и санкционных ограничений, а также происходит таким образом, чтобы избежать того, чтобы Россия взяла контроль над нашими активами и связанными с ними ценностями по своим основаниям», — пояснили представители банка.

В Unicredit отмечают, что чистая прибыль группы в России во втором квартале снизилась на 33 процента в годовом выражении и на 45 — в месячном и составила 116 миллионов евро. Чистый процентный доход сократился на три процента в годовом и 0,5 процента — в месячном выражении, до 201 миллиона евро. Операционные доходы прибавили 32 и 29 процентов соответственно, они выросли до 340 миллионов евро.

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В начале июня глава UniCredit Андреа Орчел отмечал невысокую вероятность ухода банка из России. Итальянцы не намерены продавать свои активы по сниженной цене, а иные схемы ухода из РФ в настоящее время чересчур непростые, подчеркнул топ-менеджер.

17 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы «дочек» Unicredit (ЮниКредит Банк в России и UniСredit Bank AG) на 462,67 миллиона евро. Кредитные организации выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и инжиниринговой компанией Linde — бывшим подрядчиком проекта в Усть-Луге, приостановившим работы из-за санкций ЕС. В ответ в Италии пообещали «предпринять конкретные шаги» для защиты итальянских компаний, работающих в РФ при соблюдении условий санкционного режима.

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      Вячеслав Агапов
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