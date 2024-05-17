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18:28, 17 мая 2024Экономика

Счета «дочки» работающего в России европейского банка арестовали

Суд арестовал счета и активы Юникредит Банка по заявлению «Русхимальянса»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Русхимальянса», выступающего оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги «дочек » итальянского банка Unicredit — Юникредит Банк (Россия) и Unicredit Bank AG (Германия). Об этом сообщает ТАСС.

Решение коснется активов на 462,67 миллиона евро или эквивалентную сумму в рублях, в том числе средств, находящихся на банковских счетах за исключением счетов типа «С» и счетов типа «И». Помимо этого ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант» запретили отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости всех активов по данным бухгалтерской отчетности, отмечает агентство.

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      Дмитрий Воронин
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