Российская компания захотела отсудить миллиарды у крупнейших немецких банков

«РусХимАльянс» подал иски на 31 миллиард рублей к немецким Deutsche Bank и Commerzbank

Российская компания «РусХимАльянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и АО «РусГазДобыча») подала иски к крупнейшим банкам Германии на сумму около 31 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных судов пишет «Интерфакс».

Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге 27 июня заявил иск к Deutsche Bank AG на сумму 22,223 миллиарда рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Аналогичное исковое заявление к Commerzbank AG (на 8,726 миллиарда рублей) было подано 29 июня.

Контракт на строительство газоперерабатывающего предприятия в Ленинградской области был заключен между РХА и консорциумом немецкой компании Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году. После получения от «РусХимАльянса» аванса, в мае 2022 года Linde сообщила о приостановке работ в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. При этом, как сообщал РХА, банки-гаранты не захотели выполнять обязательства и отказались проводить платежи в адрес российской фирмы, так как это может нарушить европейские санкции.

В декабре 2022 года по решению суда были арестованы российские активы Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC на сумму 35 миллиардов рублей после обращения в суд компании «РусХимАльянс». В иске РХА заявил, что Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода. При этом оценочная стоимость арестованных активов оказалась в два раза меньше предъявленных Linde убытков.

В марте глава Linde Санджив Ламба прокомментировал вероятность возобновления работы в России. По его словам, инжиниринговая компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под западные санкции, и не планирует вновь начать работу в РФ в обозримом будущем.

