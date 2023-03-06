Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:37, 6 марта 2023Экономика

Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России

Глава Linde Ламба: компания не планирует возобновлять работу в России в обозримом будущем

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Глава немецкой компании Linde Санджив Ламба прокомментировал вероятность возобновления работы в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, инжиниринговая компания прекратила участие в проектах в стране из-за антироссийских санкций и не планирует возобновлять работу в РФ в обозримом будущем.

Ламба также сообщил, что компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под западные санкции против России. Он добавил, что на сегодняшний день у Linde нет проектов в стране.

В январе сообщалось, что в России арестовали активы немецкой компании Linde на сумму 35 миллиардов рублей. Арест активов произошел после обращения в суд компании «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». В компании заявили, что Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о группировках ВСУ вокруг Артемовска
Ковальчук оценил отказ российского игрока НХЛ надеть форму в поддержку ЛГБТ
В офисе Зеленского заявили о консенсусе в ВСУ по обороне Артемовска
Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами
Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России
Зеленский проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ
Аналитик заявил о попытках Польши представить Россию ненадежным поставщиком
Бывший глава СБУ оказался под следствием
Клиент ресторана оставил официантке чаевые и после этого ограбил кафе
Стало известно об изменении алкогольных предпочтений россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.