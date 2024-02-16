Российская компания отсудит миллиарды у немецкой группы Linde

Суд удовлетворил иск «РусХимАльянса» к немецкой Linde на сумму 142 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «РусХимАльянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и АО «РусГазДобыча») к немецкой группе Linde о взыскании с нее 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей (всего это около 142 миллиардов рублей). Об этом со ссылкой на картотеку решений суда сообщает «Интерфакс».

Суд постановил полностью удовлетворить иск, касающийся невыполнения условий контракта на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства. Контракт на постройку этого предприятия в Ленинградской области был заключен между РХА и консорциумом немецкой компании Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году. После получения от «РусХимАльянса» аванса в мае 2022 года Linde сообщила о приостановке работ в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.

Активы немецкой Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC в России на сумму 35 миллиардов рублей были арестованы по решению суда в январе 2023 года. Тогда же глава Linde Санджив Ламба заявил, что инжиниринговая компания прекратила участие в проектах в России из-за антироссийских санкций и не планирует возобновлять работу в РФ в обозримом будущем. Ламба также сообщил, что компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под западные санкции против России.