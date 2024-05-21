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13:50, 21 мая 2024Экономика

В Италии собрались защищать бизнес от последствий антироссийских санкций

Вице-премьер Италии пообещал защиту бизнеса после ареста счетов Unicredit в РФ

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность в связи с арестом счетов российской «дочки» банка Unicredit и рассказал, что собирается провести консультации с Германией и другими партнерами в Европе, чтобы «предпринять конкретные шаги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика.

По словам министра, сейчас изучаются правовые аспекты вопроса, а на «встрече с заинтересованными лицами» уже «обсудили способы защиты итальянских компаний, работающих в РФ при соблюдении условий санкционного режима».

Во внешнеполитическом ведомстве посетовали, что речь идет уже о втором случае, когда представляющая страну бизнес-группа столкнулась в РФ с ситуацией, затрагивающей ее активы и собственность. «Наша цель — слушать, помогать, содействовать и защищать интересы итальянских компаний и гарантировать, чтобы они смогли продолжать свою деятельность», — сказал Таяни.

В конце апреля президент России Владимир Путин передал в управление структуре «Газпрома» российскую дочернюю компанию известного итальянского производителя техники Ariston.

17 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», являющегося оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, арестовал активы «дочек» Unicredit (ЮниКредит Банк в России и UniСredit Bank AG) на 462,67 миллиона евро. Кредитные организации выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и инжиниринговой компанией Linde — бывшим подрядчиком проекта в Усть-Луге, приостановившим работы из-за санкций ЕС.

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      Дмитрий Воронин
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