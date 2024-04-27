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13:26, 27 апреля 2024Мир

Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

МИД Италии вызвал посла РФ Парамонова после решения Путина по передаче Ariston

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова после того, как президент РФ Владимир Путин передал в управление структуре «Газпрома» российскую дочернюю компанию известного итальянского производителя техники Ariston. Это произошло в соответствии с прошлогодним указом, по которому активы иностранных компаний в России могут передать во внешнее управление.

В Италии назвали передачу неожиданной и потребовали разъяснений от российского дипломата.

«Дочка» Ariston — очередная фирма, переданная под российское управление

26 апреля Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate — это структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы». Указывается, что передача во внешнее управление осуществляется временно. Переданы 100 процентов долей в уставном капитале обеих фирм.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Год назад Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Временное управление такими активами может прекращаться по решению президента.

За прошедшее время под такое управление, в частности, были переданы активы немецкой Uniper (российское ПАО «Юнипро»), финской Fortum (ПАО «Фортум»). Наиболее скандальной стала передача активов пивоваренной компании «Балтика», которой владела датская Carlsberg. После этого европейский и российский пивные гиганты отметились встречными исками, тяжбы продолжаются и сейчас.

В июле прошлого года под временное управление Росимущества перешла и российская «дочка» Danone, но в марте Путин отменил это решение. Тогда же иностранные и российские СМИ сообщали, что договоренность о продаже бывшей «Danone Россия» российским инвесторам уже достигнута.

Владимир Путин заявлял, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности». По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

В Италии назвали передачу «дочки» Ariston неожиданной

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла РФ в Италии.

Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией

Антонио Таяни министр иностранных дел Италии

Также Таяни заявил, что связался с посольством в Москве после решения о передаче, назвав этот шаг неожиданным. «Итальянское правительство находится на стороне компаний, готово защитить их на всех международных рынках», — добавил министр.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Дочку» Ariston получил крупнейший российский производитель газовых плит

Временный управляющий, АО «Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры, уточняет РИА Новости.

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Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Согласно отчетности компании по РСБУ, ее выручка в 2023 году составила 9,436 миллиарда рублей, но чистая прибыль снизилась в 12,1 раза — до 33,029 миллиона рублей.

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В свою очередь, «БСХ бытовые приборы» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее основной вид деятельности — также производство бытовых электрических приборов. Выручка компании по РСБУ в 2023 году сократилась в 9,2 раза — до 2,129 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль составила 6,091 миллиарда рублей против убытка в 5,397 миллиарда рублей годом ранее.

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      Антон Похиляк
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