Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»

Концерн Carlsberg Group заявил о разрыве всех связей со своим российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством.

Гендиректор компании Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал «кражей» передачу во временное управление Росимуществу пивоваренной компании «Балтика». Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу, однако из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями найти приемлемое решение ситуации не удается.

Позднее Министерство финансов России ответило на обвинения главы Carlsberg. Поясняется, что «Балтика» перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества. Это не означает изменение структуры собственности, указали в ведомстве.

Carlsberg ушла из России в 2022 году

Carlsberg Group владеет в России восемью заводами, являясь вторым по величине производителем пива в стране. Компания объявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Одновременно с ней свою работу приостановила Heineken. Кроме того, крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen, решили прекратить поставки в Россию.

В июне этого года Carlsberg нашел покупателя для «Балтики», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения. В следующем месяце указом президента России Владимира Путина доли иностранных владельцев в «Балтике» были переданы во временное управление Росимущества.

Ранее в Carlsberg заявляли о намерении оспорить передачу своих активов и бизнеса в России под госуправление. Датская компания расторгла лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволяли «Балтике» производить и продавать продукцию Carlsberg в стране, включая пиво Tuborg и Kronenbourg. «Балтика» требует в суде сохранить ей торговые марки.

Импорт пива в Россию взлетел

Ранее стало известно, что с начала 2023 года поставки в Россию пива взлетели. Импорт напитков с января по июнь увеличился почти на 35 процентов в годовом выражении и составил 179,9 миллиона литров, Текущие показатели больше уровня 2019 и 2020 годов на 20,8 и 4,7 процента соответственно.

Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров. Импорт напитков из Бельгии удвоился и составил 19,4 миллиона литров. Поставки из Чехии выросли на 32,4 процента, до 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая также вырос вдвое, до 8,4 миллиона литров.