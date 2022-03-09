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Heineken остановил производство пива под своим брендом в России

Пивоваренная компания Heineken приостановила продажи пива под собственной маркой

Фото: Meritt Thomas / Unsplash

Пивоваренная компания Heineken объявила о приостановке производства и продажи пива под собственной маркой на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом со ссылкой на заявление концерна сообщает ТАСС.

Об остановке заводов, а также операционных и коммерческих подразделений компании речи пока не идет. Все они, указали в пресс-службе, продолжают работать в штатном режиме, «сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров».

При этом головная компания отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего подразделения в России. Решение означает, что Heineken не станет получать денежные средства, роялти и дивиденды от этой структуры.

На минувших выходных о различных ограничениях в работе на территории России сообщили десятки крупнейших западных компаний. В частности, о закрытии ресторанов заявил «Макдоналдс», об остановке поставок объявили финские компании Valio и Paulig, приостановили работу магазинов Adidas, Puma, OBI и Estee Lauder.

В среду процесс продолжился. Помимо Heineken, о приостановке всей деятельности в России, включая отгрузку и продажу всех товаров, заявил британский производитель детских товаров Mothercare. Каждый из производителей указывает в качестве причины такого решения ситуацию на Украине. В частности, в «Макдоналдс» объяснили, что ценности компании не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания».

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Платон Щукин
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