Mothercare приостановит продажи в России

Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare приостанавливает всю деятельность в России, включая отгрузку и продажи всех товаров. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продажи во всех 120 розничных магазинах приостановят на неопределенный срок. Помимо этого, клиенты потеряют возможность приобрести продукцию онлайн. При этом на российском сайте компании пока не появились разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

О приостановке продаж для российских покупателей также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другими крупными компаниями.