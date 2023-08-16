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14:14, 16 августа 2023Экономика

Carlsberg решила оспорить передачу «Балтики» под российское госуправление

Директор Carlsberg т'Харт: мы будем стремиться защитить наши активы и бизнес

Фото: Amie Johnson / Unsplash

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group намерена оспорить передачу своих активов и бизнеса в России под государственное управление. Об этом заявил исполнительный директор компании Кеес т'Харт, его слова приводятся в финансовом отчете за первую половину 2023-го.

«Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого весьма неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы и стоимость бизнеса», — заявил представитель концерна. По его словам, Carlsberg все еще рассчитывает продать российское подразделение несмотря на имеющуюся «неопределенность в нынешних условиях».

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7 августа 2023

Датская корпорация, в которую входит пивоваренная компания «Балтика», объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го компания нашла покупателя на свои активы. Точные сроки завершения продажи активов в стране не называли, но, по словам т'Харта, Carlsberg действовала в соответствии с местными правилами и нормами.

В июле президент России Владимир Путин передал иностранные доли компаний Danone и «Балтика» под управление Росимущества. Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и признала, что смена руководства была произведена без ведома или одобрения компании. По словам представителей датского концерна, им неизвестно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность «Балтики» в России, а также на текущий процесс продаж продукции.

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    Вячеслав Агапов
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