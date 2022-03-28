Carlsberg решила полностью уйти из России

Пивоваренная компания Carlsberg полностью уйдет из России

Датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») решила полностью уйти из России, говорится на ее сайте.

«Мы приняли сложное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, мы считаем этот правильным в сложившихся условиях. В итоге мы не будем присутствовать в России», — отметили там. Компания извинилась перед 8400 сотрудниками, работающим в стране.

Ранее Carlsberg решила приостановить производство в России, заморозить новые инвестиции и прекратить экспорт российским пивоваренным заводам.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок, а бизнес в стране передаст новому владельцу. Пока новый владелец не найден, семь пивоварен продолжат работать.

Прекратят поставлять пиво российским заводам и крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.