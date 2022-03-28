Carlsberg решила полностью уйти из России
Датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») решила полностью уйти из России, говорится на ее сайте.
«Мы приняли сложное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, мы считаем этот правильным в сложившихся условиях. В итоге мы не будем присутствовать в России», — отметили там. Компания извинилась перед 8400 сотрудниками, работающим в стране.
Ранее Carlsberg решила приостановить производство в России, заморозить новые инвестиции и прекратить экспорт российским пивоваренным заводам.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок, а бизнес в стране передаст новому владельцу. Пока новый владелец не найден, семь пивоварен продолжат работать.
Прекратят поставлять пиво российским заводам и крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.