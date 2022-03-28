Heineken уйдет из России и передаст бизнес

Пивоваренная компания Heineken сообщила о решении покинуть Россию и передать бизнес

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken решила уйти с российского рынка, пишет РИА Новости.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в нынешней обстановке», — отметили в компании. Российский бизнес Heineken планирует передать новому владельцу, до этого семь пивоварен продолжат работать.

В марте Heineken решила приостановить экспорт пива в Россию и все инвестиции.

Heineken работает на российском рынке с 2002 года, когда был куплен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов (например, Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness), а также национальные и региональные марки («Охота», «Три медведя», «Степан Разин»). Число сотрудников компании — более 82 тысячи человек.

Ранее производитель пива Carlsberg заявил, что прекратит поставлять пиво российским пивоваренным заводам «Балтика». Аналогичное решение приняли крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.

