«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» временно закроет все 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински.

62 000 сотрудников продолжат получать зарплату в период временного закрытия

Согласно заявлению, 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине Крис Кемпчински Гендиректор «Макдоналдса»

Закрытие на Украине

24 февраля «Макноналдс» закрыл все рестораны на Украине на фоне российской спецоперации.

Наши работники остаются дома со своими родными ради их безопасности «Макдоналдс»

Также в заявлении отмечалось, что «Макдоналдс» вновь рассчитывает открыть заведения в стране после нормализации ситуации.

Какие компании объявили о временном закрытии?

8 марта французский производитель косметики L'Oreal принял решение о временном закрытии всех точек продаж и онлайн-магазинов в России. Производитель косметики уточнил, что решение было принято на фоне событий на Украине. Отмечается, что компания также намерена приостановить промышленные и коммерческие инвестиции в России.

Перед этим на фоне событий на Украине американская корпорация Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности. Компания, являющаяся одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров, отметила, что оставит на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

8 марта стало известно, что торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России. Заявление о приостановке деятельности сделал финский производитель продуктов питания Fazer. Французская компания Danone приостановила инвестиционные проекты в РФ, однако производство и дистрибуция свежих молочных продуктов и детского питания продолжатся.

Итальянская машиностроительная компания Ferrari также объявила, что приостановит производство автомобилей для российского рынка

Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций Ferrari

О временной приостановке деятельности заявил и итальянский производитель суперкаров Lamborghini. В обращении говорится, что Lamborghini глубоко опечалена событиями на Украине и продолжит наблюдать за ситуацией с большим беспокойством. Кроме того, 8 марта американская компания General Electric заявила, о временном сворачивании деятельности в России. Корпорация сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе».

Спецоперация на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.