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Fazer приостановит деятельность в России

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в РФ

Фото: Fazer

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

«Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы», — подчеркнул генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum).

По его словам, решение было принято из-за военной операции России на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.

Оборот компании Fazer в России составляет около 13 процентов от всех продаж группы, или 157 миллионов евро. Она занимается хлебопекарным бизнесом в восьми странах и экспортирует продукцию в 40 стран, российские филиалы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее 4 марта стало известно, что французская компания Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Производство и дистрибуция свежих молочных продуктов и детского питания продолжатся.

Марина Совина
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