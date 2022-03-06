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Danone приостановила инвестпроекты в России

Компания Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Французская компания Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что производство молочной продукции и детской еды продолжится.

«Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания», — говорится в сообщении компании.

Ранее о приостановке всех процессов компании на территории России сообщил американский производитель видеокарт Nvidia. Подобные заявления сделали компании Cisco, Apple, Oracle, Intel, AMD и Panasonic. Помимо этого, стало известно, что Microsoft также приостанавливает продажи и дополнительное предоставление услуг в России. Решение о прекращении деятельности на территории страны было вызвано конфликтом на Украине.

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Варвара Кошечкина
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