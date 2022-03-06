Nvidia перестала работать в России. О приостановке всех процессов компании на территории страны американский производитель видеокарт объявил 5 марта, передает PCMag.

«Мы не продаем в Россию», — заявил представитель компании. При этом он не пояснил, распространяется ли данное решение на все виды товаров компании.

Ранее подобные заявления сделали компании Cisco, Apple, Oracle, Intel, AMD и Panasonic. Помимо этого, стало известно, что Microsoft также приостанавливает продажи и дополнительное предоставление услуг в России. Решение о прекращении деятельности на территории страны было вызвано конфликтом на Украине.

В начале февраля американская технологическая компания Nvidia отказалась от сделки с SoftBank разработчиком и приобретения чипов Arm. Такая сделка по своему масштабу могла бы стать беспрецедентной в отрасли.