Американский гигант отказался от беспрецедентной сделки

Американская технологическая компания Nvidia отказался покупать у SoftBank разработчика чипов Arm. Это сделка могла бы стать беспрецедентной в отрасли по своему масштабу, сообщает Bloomberg.

Решение гигант принял на фоне давления регуляторов. Еще в декабре Федеральная торговая комиссии США подала в суд с требованием заблокировать сделку. Ведомство заявило, что Nvidia получит потенциальное влияние на мировом рынке, если приобретет производителя, чьи чипы используются крупнейшими мировыми технологическими компаниями. Антимонопольные службы Великобритании, ЕС и Китая также могли не одобрить эту сделку. Кроме того, против сделки выступили клиенты Arm, в число которых входят Apple, Amazon и Google.

Сумма сделки изначально должна была составлять около 40 миллиардов долларов, позже она выросла до 66 миллиардов из-за роста стоимости акций Nvidia. За сорванную сделку SoftBank и Arm имеют право удержать два миллиарда долларов, которые были выплачены при подписании сделки. Холдинг SoftBank теперь планирует первичное публичное размещение (IPO) акций Arm. Ожидается, что производитель полупроводников выйдет на биржу в марте 2023 года.

Из-за коронавирусных ограничений во всем мире возник кризис полупроводников. Многим компаниям пришлось инвестировать миллиарды долларов в свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры для решения проблем с нехваткой чипов. Только за 2021 год производители чипов по всему миру потратили 146 миллиардов долларов на строительство новых производственных мощностей и исследования в сфере микросхем. Это привело к сильному подорожанию электроники.