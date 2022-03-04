Microsoft уйдет из России

Корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Компания координирует свою работу с правительство США, ЕС и Великобритании.

Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи товаров и услуг Microsoft в России Брэд Смит президент Microsoft

«Мы останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях», — добавил Смит.

Однако пока неизвестно, о чем конкретно идет речь, и в компании не дали пояснений. В заявлении говорится о «новых» продажах — соответственно, уже купленные товары вроде лицензии Windows останутся у пользователей. Касательно продления подписок Xbox Game Pass или Microsoft 365 информации нет.

Источник издания GameMAG сообщает, что компания продолжит поддержку своих сервисов на территории России: «Все ранее приобретенные игры, софт и иные продукты продолжат свою работу. Однако компания планирует пересмотреть свою ценовую политику».

В Microsoft подчеркнули, что сейчас кибербезопасность Украины является для компании «наиболее значимым направлением». Для этого, как утверждает Смит, Microsoft активно помогает соответствующим структурам и отражает кибератаки.

«Как компания, которая заботится о безопасности наших сотрудников на Украине, мы находимся в постоянном контакте с ними и предлагаем поддержку в различных форматах», — говорится в заявлении.

При этом, как пишет VC, последние годы прибыль российского представительства Microsoft сократилась. Так, в 2017 году она составляла 1,5 миллиарда рублей, а выручка — 9,8 миллиарда. В 2020 году прибыль снизилась до 724 миллионов, а выручка — до 6,5 миллиарда. Данные за 2021 год не обнародовались.

Из России ушли и другие крупные компании

1 марта об уходе из России объявила Apple. Компания прекратила продавать технику через собственный сайт и остановила поставки партнерам. На фоне этого стоимость устройств Apple выросла. Компания также ограничит работу своих сервисов в России.

Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы прекратили экспорт через все каналы сбыта. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов Apple

Решение о прекращении поставок в Россию приняли также Intel и AMD. Источник РБК на IT-рынке рассказал, что американские компании в устной форме объявили о своем решении российским производителям электроники. Он уточнил, что китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Кроме них из России ушли Oracle, Exxon Mobile, DIS, TSMC, Autodesk, SAP, Cisco, Panasonic и другие.