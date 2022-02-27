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AMD и Intel приостановили поставки продукции в Россию

РБК: американские Intel и AMD приостановили поставки процессоров на территорию России

Фото: Pixabay

Крупнейшие мировые производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом РБК сообщили два источника на IT-рынке.

Один из собеседников издания рассказал, что американские компании в устной форме объявили о своем решении российским производителям электроники. Он уточнил, что китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию.

Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель AMD отказался от комментариев. Представитель Intel в России обтекаемо ответил, что «компания обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».

Ранее 27 февраля стало известно, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. «Это обойдется дорого российской экономике», — сказал он. Позднее Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования. Также ведомство сделало исключение из санкций для услуг, оказываемых в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками в России американских самолетов.

Марина Совина
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