Сеть магазинов OBI прекратит работу в России

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Согласно заявлению компании, данное решение было принято руководством фирмы в связи с событиями вокруг Украины. Отмечается, что в России есть 27 хозяйственных магазинов сети, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников.

Ранее сообщалось, что компания Adidas приостановит продажи в России онлайн и в розничных магазинах до конца недели. Отмечается, что продажи приостановлены на неопределенный срок. При этом сотрудников увольнять не будут и продолжать платить им зарплату.

