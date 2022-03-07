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Adidas приостановит продажи в России

Компания Adidas приостановит продажи онлайн и в розничных магазинах в России

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Компания Adidas приостановит продажи в России онлайн и в розничных магазинах до конца недели. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что продажи приостановлены на неопределенный срок. При этом сотрудников увольнять не будут и продолжать платить им зарплату.

Ранее работу на территории России приостановил немецкий производитель спортивных товаров Puma. Помимо этого, марка приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike и другими крупными компаниями.

Марина Совина
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