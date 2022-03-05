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Puma приостановила работу магазинов в России

Спортивная марка Puma прекратила поставки товаров в Россию в связи с событиями на Украине

Фото: Depositphotos

Немецкий производитель спортивных товаров Puma приостановил работу своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Мы временно прекратили поставки наших товаров в Россию, — отмечается в официальном заявлении. — Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ». Помимо этого, марка Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

Ранее 5 марта испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, также закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike и другими крупными компаниями.

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Дина Васильева
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