Итальянская машиностроительная компания Ferrari приостановит производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — говорится в заявлении группы.

Ранее во вторник, 8 марта, американская компания General Electric заявила, о временном сворачивании деятельности в России. Корпорация сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. После этого многие западные страны отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.