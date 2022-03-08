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Ferrari приостановит производство автомобилей для российского рынка

Компания Ferrari временно свернет свою деятельность на территории России

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Итальянская машиностроительная компания Ferrari приостановит производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — говорится в заявлении группы.

Ранее во вторник, 8 марта, американская компания General Electric заявила, о временном сворачивании деятельности в России. Корпорация сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. После этого многие западные страны отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Сергей Равин
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