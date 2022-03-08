Американская машиностроительная компания General Electric приостановила деятельность в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

General Electric сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе». Отмечается, что ранее концерн временно свернул оказание поддержки российским авиаперевозчикам, пользующихся его техникой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.