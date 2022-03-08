Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

General Electric приостановила деятельность в России

Компания General Electric временно свернула деятельность на территории России

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская машиностроительная компания General Electric приостановила деятельность в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

General Electric сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе». Отмечается, что ранее концерн временно свернул оказание поддержки российским авиаперевозчикам, пользующихся его техникой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
США запретили импорт энергоносителей из России
Великобритания захотела отказаться от российской нефти
Москвичи решили устроить массовый обмен вещами
Мосбиржа не возобновит торги ценными бумагами 9 марта
General Electric приостановила деятельность в России
На Украине пообещали закрыть небо над страной без помощи НАТО
Премьер-министр Израиля созвонился с Путиным
В Еврокомиссии предложили европейцам понизить температуру в своих квартирах
США и Турции предложили роль гарантов безопасности Украины
Производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.