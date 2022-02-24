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«Макдоналдс» объявил о закрытии ресторанов на Украине

«Макноналдс» закрыл все рестораны на Украине на фоне российской спецоперации

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила о закрытии своих заведений на Украине. Соответствующее объявление размещено в Instagram украинского филиала компании.

«Наши работники остаются дома со своими родными ради их безопасности», — говорится в сообщении.

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Также там отмечается, что «Макдоналдс» рассчитывает вновь открыть заведения в стране после нормализации ситуации.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Донбассе. Ее целью названа «демилитаризация и денацификация Украины».

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Платон Щукин
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