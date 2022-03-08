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Procter & Gamble частично приостановила деятельность в России

Компания Procter & Gamble решила оставить в России только «продукты базовой гигиены»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Американская корпорация Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания, являющаяся одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров, отметила, что оставит на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

Procter & Gamble имеет в России два крупных предприятия. В Тульской области производятся чистящие и моющие средства, а также подгузники; завод в Санкт-Петербурге специализируется на одноразовых бритвенных станках и лезвиях к ним. О дальнейшей судьбе работников этих предприятий не сообщается.

Ранее Adidas объявила о приостановке продаж в России онлайн и в розничных магазинах до конца недели на неопределенный срок. При этом компания пообещала не увольнять сотрудников и продолжать платить им зарплату.

Марина Совина
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