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Lamborghini временно остановит работу в России

Компания Lamborghini приостановит свою деятельность на российском рынке

Фото: Globallookpress.com

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о временной остановке деятельности в России. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании.

В обращении говорится, что Lamborghini глубоко опечалена событиями на Украине и продолжит наблюдать за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта концерн начал сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее во вторник, 8 марта, другой представитель люксового сегмента автопрома — Ferrari решил приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине. «Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — говорится в заявлении компании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Сергей Равин
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