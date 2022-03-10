Производитель пива Carlsberg приостановил производство в России

Компания Carlsberg прекратит продажи продукции под своим флагманским брендом в России

Производитель пива Carlsberg решил приостановить производство в России, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Компания также прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом. «Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — подчеркнули в организации.

До этого Carlsberg заявила, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам.

9 марта свою работу приостановила Heineken. Кроме того, крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen, решили прекратить поставки в Россию.

Запад начал принимать новые санкции против Москвы после начала спецоперации России на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.