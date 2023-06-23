На активы Carlsberg в России нашелся покупатель

Пивоваренная компания Carlsberg Group продала компанию «Балтика» в России

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group нашла покупателя на компанию «Балтика» в России. Об этом группа сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Соответствующее соглашение компания подписала 23 июня, теперь сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России. В связи с этим, Carlsberg Group не может назвать сроки окончательного завершения продажи активов в стране. Покупателя компания также не раскрывает.

Группа отмечает, что отделить бизнес в России от общей работы группы было трудно. Процесс включал около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 миллионов датских крон.

Продажу «Балтики» концерн анонсировал 28 марта 2022 года. Тогда же производитель остановил инвестиции в Россию, прекратил производство, продажи и рекламу бренда.

В конце апреля появилась информация, что возможным покупателем пивоваренной компании «Балтика» может стать подконтрольный турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.