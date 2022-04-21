Стало известно о возможном покупателе «Балтики»

«Ъ»: возможным покупателем «Балтики» может стать турецкий Efes

Возможным покупателем пивоваренной компании «Балтика» может стать подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Источники издания отмечают, что сделка, вероятно, будет согласована с антимонопольными ограничениями. При этом у самой Efes, которая намерена остаться на российском рынке, достаточно компетенций для управления бизнесом подобного масштаба.

О возможной продаже газете рассказали несколько источников, но в самой Carlsberg Group отказались от комментариев, а в AB InBev Efes объявили, что «не комментируют слухи».

Об уходе из России датская пивоваренная компания Carlsberg объявила в конце марта. У «Балтики» имеется восемь пивоваренных заводов, число сотрудников превышает 8300 человек. Российский бизнес Carlsberg оценивается почти в 20 миллиардов крон (2,94 миллиарда долларов). В 2020 году «Балтика» занимала около 27 процентов российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30 процентов.

В начале апреля сообщалось, что Carlsberg задумалась о продаже российских активов производителю газированных напитков «Черноголовка». Другой заинтересованной стороной названа израильская компания CBC. В 2008 году она приобрела у Carlsberg пакет акций компании Israel Beer Breweries.