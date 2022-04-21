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Стало известно о возможном покупателе «Балтики»

«Ъ»: возможным покупателем «Балтики» может стать турецкий Efes

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Возможным покупателем пивоваренной компании «Балтика» может стать подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Источники издания отмечают, что сделка, вероятно, будет согласована с антимонопольными ограничениями. При этом у самой Efes, которая намерена остаться на российском рынке, достаточно компетенций для управления бизнесом подобного масштаба.

О возможной продаже газете рассказали несколько источников, но в самой Carlsberg Group отказались от комментариев, а в AB InBev Efes объявили, что «не комментируют слухи».

Об уходе из России датская пивоваренная компания Carlsberg объявила в конце марта. У «Балтики» имеется восемь пивоваренных заводов, число сотрудников превышает 8300 человек. Российский бизнес Carlsberg оценивается почти в 20 миллиардов крон (2,94 миллиарда долларов). В 2020 году «Балтика» занимала около 27 процентов российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30 процентов.

В начале апреля сообщалось, что Carlsberg задумалась о продаже российских активов производителю газированных напитков «Черноголовка». Другой заинтересованной стороной названа израильская компания CBC. В 2008 году она приобрела у Carlsberg пакет акций компании Israel Beer Breweries.

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Платон Щукин
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