«Балтику» решили продать

Carlsberg задумалась о продаже активов российской «Черноголовке»

Датская пивоваренная компания Carlsberg задумалась о продаже российских активов производителю газированных напитков «Черноголовка». Об этом сообщает датское издание Berlingske.

«Черноголовка» может купить дочернюю компанию Carlsberg «Балтика». Интерес к приобретению российская компания решила проявить после того, как Carlsberg сообщила об уходе с российского рынка. Другой заинтересованной стороной названа израильская компания CBC. В 2008 году она приобрела у Carlsberg пакет акций компании Israel Beer Breweries.

У «Балтики» имеется восемь пивоваренных заводов, число сотрудников превышает 8300 человек. По данным датского издания, российский бизнес Carlsberg оценивается почти в 20 миллиардов крон (2,94 миллиарда долларов).

Об уходе из России Carlsberg объявила в конце марта. До этого заявления пивоваренная компания приостановила новые инвестиции в России и прекратила поставки российским пивоваренным заводам. Также об уходе с российского рынка заявила немецкая компания Heineken.