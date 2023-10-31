Carlsberg обвинила Россию в краже «Балтики»

В Carlsberg обвинили Россию в краже своего бизнеса

В компании Carlsberg заявили о разрыве всех связей со своим российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством, сообщает Reuters.

Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу во временное управление Росимуществу его дочерней компании «Балтика», которую его гендиректор Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал кражей. По словам топ-менеджера, из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями, которых в Carlsberg обвиняют, найти приемлемое решение ситуации не удается.

Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в 2022 году. В июне этого года концерн нашел покупателя для «Балтики», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения. В следующем месяце указом президента России Владимира Путина доли иностранных владельцев в «Балтике» были переданы во временное управление Росимущества.

В Carlsberg заявили о намерении оспорить передачу своих активов и бизнеса в России под госуправление. Датская компания расторгла лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволяли «Балтике» производить и продавать ее продукцию Carlsberg в стране. «Балтика» требует в суде сохранить ей торговые марки.