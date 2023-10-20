Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:36, 20 октября 2023Экономика

«Балтика» потребовала у Carlsberg Group сохранить торговые марки

«Ъ»: «Балтика» через суд потребовала у Carlsberg Group сохранить торговые марки

Фото: Unsplash

Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Балтика» требует признать недействительным односторонний отказ датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на бренды Holsten, Seth & Riley`s Garage, Kronenbourg и Tuborg.

По словам представителей рынка, у «Балтики» должны быть технологии и материалы для продолжения выпуска пива под этими брендами. Уточняется, что завод предприятия находится в том числе в Ростове-на-Дону («Южная Заря 1974»),

В Carlsberg Group (CG) объявили о расторжении лицензионных соглашений с российской компанией «Балтика» и запретили ей продавать пиво принадлежащих группе брендов 3 октября.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Секретные испытания, сигналы России и сотни взрывов: что известно о ядерном полигоне США в Неваде?

      В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

      Российский борец решил сменить гражданство для участия в Олимпийских играх-2024

      Палестинец и израильтянка стали семьей, несмотря на войну между их народами. Что они переживают сейчас?

      Зюзинская маньячка, «банда амазонок» и Старушка потрошительница: самые знаменитые преступницы в истории СССР и России

      Экс-замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии

      Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

      Стилист Лисовец раскрыл способы «добавить в образ жизнь»

      Блинкен призвал ХАМАС освободить заложников

      Дефицит бюджета США увеличился на сотни миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости