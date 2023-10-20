«Балтика» потребовала у Carlsberg Group сохранить торговые марки

«Ъ»: «Балтика» через суд потребовала у Carlsberg Group сохранить торговые марки

Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Балтика» требует признать недействительным односторонний отказ датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на бренды Holsten, Seth & Riley`s Garage, Kronenbourg и Tuborg.

По словам представителей рынка, у «Балтики» должны быть технологии и материалы для продолжения выпуска пива под этими брендами. Уточняется, что завод предприятия находится в том числе в Ростове-на-Дону («Южная Заря 1974»),

В Carlsberg Group (CG) объявили о расторжении лицензионных соглашений с российской компанией «Балтика» и запретили ей продавать пиво принадлежащих группе брендов 3 октября.