В Carlsberg объявили о расторжении соглашений с «Балтикой»

Carlsberg Group расторгнет с «Балтикой» соглашения на производство пива

В Carlsberg Group (CG) объявили о расторжении лицензионных соглашений с российской компанией «Балтика» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Об этом сообщается на сайте датской пивоваренной компании.

Под ограничения попала продукция всех международных и региональных марок CG. Полный запрет на реализацию вступит в силу с 1 апреля 2024 года. До этого времени «Балтике» позволили использовать уже имеющиеся запасы и материалы для производства и реализации продукции под брендами Carlsberg Group. Руководство CG заранее проинформировало российские пивоваренные заводы по поводу новых ограничений, уточняется в пресс-релизе.

«Мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим пути к согласованному решению о выходе из России <...> Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций», — заключили в Carlsberg.

Датская корпорация объявила об уходе с российского рынка в марте прошлого года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на компанию «Балтика», однако не обозначил точных сроков завершения продажи активов в стране.

Новая ограничительная мера со стороны руководства Carlsberg Group стала ответом на указ президента Владимира Путина о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление российских властей. Согласно распоряжению, новым владельцем активов стало Росимущество.