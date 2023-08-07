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08:41, 7 августа 2023Экономика

Импорт пива в Россию взлетел

Импорт пива в РФ с начала 2023-го увеличился почти на 35%

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

С начала 2023-го поставки в Россию пива взлетели. Импорт напитков с января по июнь увеличился почти на 35 процентов в годовом выражении и составил 179,9 миллиона литров, Текущие показатели больше уровня 2019 и 2020 годов на 20,8 и 4,7 процента соответственно, со ссылкой на данные участников рынка пива сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров. Импорт напитков из Бельгии удвоился и составил 19,4 миллиона литров. Поставки из Чехии выросли на 32,4 процента, до 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая также вырос вдвое, до 8,4 миллиона литров

Большую часть импорта обеспечили ритейлеры, по словам управляющего директора X5 Import Артема Переславцева, поставки увеличиваются за счет собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных брендов. Немецкие заводы часто выпускают пиво под брендами торговых сетей, и оно популярно в России, так как немецкие напитки ассоциируются с высоким качеством, добавил основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

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Как отметил, гендиректор «Волковской пивоварни», президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель, в Россию возобновились поставки ушедших брендов вроде Guinness и Corona Extra. Популярные импортные напитки снова стали вытеснять из баров и ресторанов местное крафтовое пиво, пояснил он.

Весной 2022 года мировые производители алкоголя объявили о приостановке поставок или прекращении работы в России. Так, Carlsberg временно остановил производство в стране, заморозил новые инвестиции и прекратил экспорт российским пивоваренным заводам. В результате введения санкций также появились проблемы с логистикой, осложнившие поставки.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что импорт пива и пивных напитков в 2022 году сократился почти на четверть — на 22,9 процента. Отчасти на снижение поставок повлиял энергетический кризис: производство стало более затратным, напитка стали меньше выпускать и меньше поставлять за рубеж.

По словам аналитиков NielsenIQ, в 2002 году ассортимент импортного пива на полках российских магазинов сократился с 35 до 22 позиций. На минимуме он был в сентябре (в среднем 18 наименований), после чего стал восстанавливаться благодаря налаживанию связей с партнерами и поставок из стран Азии.

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    Вячеслав Агапов
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