Поставки пива в Россию сократились почти на четверть

Глава Росалкогольрегулирования Алешин: импорт пива за 2022 год сократился на 22,9%

За 2022 год импорт пива и пивных напитков в Россию сократился почти на четверть — на 22,9 процента. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Весной 2022 года мировые производители алкоголя объявили о приостановке поставок или окончательном прекращении работы в России. Например, Carlsberg приостановил производство в стране, заморозил новые инвестиции и прекратил экспорт российским пивоваренным заводам. Кроме того, с вводом санкций начались проблемы с логистикой, осложнившие поставки.

Алешин предположил, что на сокращение импорта отчасти повлияло подорожание энергоносителей в странах Запада. Пивоваренное производство энергозатратно, напитка стали делать меньше и, соответственно, меньше поставлять за рубеж. А вот в России энергия дешевле, добавил он, поэтому в 2022 году экспорт российского пива вырос с 34,2 миллиона до 36,7 миллиона дал. За счет пива подрос и общий экспорт алкоголя (несмотря на падение экспорта крепкого алкоголя) с 43,7 миллиона до 44,1 миллиона дал.

Аналитики NielsenIQ ранее заявили, что в 2002 году ассортимент импортного пива на полках российских магазинов сократился с 35 до 22 позиций. На минимуме он был в сентябре (в среднем 18 наименований), потом начал восстанавливаться за счет налаживания связей с партнерами и поставок пива из стран Азии.

Союз российских пивоваров (СРП) попросил запретить ускоренное производство пива, которое практикуют транснациональные компании. В частности, в портфеле AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и другие) есть пиво, которое варится за три дня. Это позволяет резко нарастить объемы выпуска и снизить себестоимость итогового продукта, что ведет к демпингу на рынке.