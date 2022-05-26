Продажи импортного пива в России снизились на 30,7 процента

В апреле продажи импортного пива в России обвалились на 30,7 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные обзора исследовательской компании NielsenIQ. Об этом пишет «Коммерсантъ». Газета называет геополитический кризис и проблемы с логистикой причинами падения доли и темпов продаж.

По оценкам аналитиков, продажи пива отечественного производства выросли на 5,9 процента по сравнению с 1,8 процента годом ранее. В результате с начала 2022 года доля импортного пива на российском рынке сократилась с 6,2 до 3,8 процента, в то время как присутствие местных марок выросло с 65,3 до 67,6 процента.

Эксперты также зафиксировали сокращение доли премиального сегмента, состоящего в основном из зарубежных брендов. Продажи дорогого алкоголя сократились на 4,4 процента в годовом выражении, а доля премиального пива стала ниже на 1,7 процентных пункта по сравнению с январем (12,9 процента против 14,6). Что касается пива низкого и среднего ценового сегмента, то продажи в прошлом месяце выросли на 6,9 и 4,4 процента соответственно.

Руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков сообщил, что уход некоторых зарубежных брендов с российского рынка на фоне спецоперации на Украине поспособствовал укреплению позиций отечественных производителей. Однако пока рано заявлять о расширении ассортимента. Исполняющий обязанности главы AB InBev Efes, известной брендами Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона» и «Клинское», Ораз Дурдыев отметил, что объем потерянной продукции от зарубежных производителей можно частично компенсировать за счет локализации иностранных брендов при условии сохранения их качественных и вкусовых характеристик.

После начала спецоперации на Украине основные цепочки поставок нарушились, и стоимость сырья и материалов резко взлетели, что серьезно повлияло на пивоваренную промышленность. Кроме того, по отрасли ударил рост акциза на 4,3 процента. В связи с этим российские пивовары попросили государство о помощи, заявив, что в противном случае промышленность окажется в затяжном кризисе.