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13:49, 21 февраля 2023Экономика

В России попросили ужесточить правила производства пива

«Ъ»: Союз пивоваров РФ попросил пресечь практику ускоренного производства пива

Союз российских пивоваров (СРП) попросил регулятор пресечь практику ускоренного производства пива, которую в России якобы практикуют транснациональные компании. Об этом сказано в письме председателя СРП Даниила Бримана руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину, с копией которого ознакомился «Коммерсантъ».

Как утверждают в СРП, в феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и другие) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня. Между тем по правилам Росалкогольрегулирования минимальный срок производства пива должен варьироваться в промежутке от 6,5 до 18 суток в зависимости от оборудования.

Крупным пивоваренным компаниями, по данным СРП, удается ускорять производство за счет использования высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Это позволяет резко нарастить объемы выпуска и снизить себестоимость итогового продукта, что ведет к «демпингу» на рынке. Чтобы этого избежать, СРП предлагает ужесточить правила контроля, ввести для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки.

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В то же время в Ассоциации производителей пива (входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) охарактеризовали заявления СРП, как не имеющие «ничего общего с действительностью и вводящие в заблуждение потребителей». Там подчеркнули, что в России есть ряд пивных брендов, которые за счет использования более современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней. При этом в ассоциации предложили сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя.

Эксперты отмечают, что между транснациональными и локальными производителями пива в России периодически возникают противоречия. Так, небольшие пивоварни склонны сохранять традиционные технологии и большее содержание солода в напитке, тогда как крупные холдинги лоббирует снижение уровня его содержания.

По словам главы «Русбренда» Алексея Поповичева, международные компании обычно внимательно следят за качеством продукции, так как это напрямую влияет на продажи. К ним также возникают претензии в выпуске продуктов «двойного качества» для разных рынков, но исследования показывают, что отличия вызваны разным сырьем и разными предпочтениями потребителей, заключил Поповичев.

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Данил Дмитриев
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