NielsenIQ: среднее число позиций импортного пива в торговых сетях РФ выросло

Как выяснили аналитики NielsenIQ, в России стало больше импортного пива —

среднее число позиций напитков иностранного производства в ассортименте торговых сетей в октябре-декабре 2022 года выросло с 18 до 22. Так рынок постепенно восстанавливается после резкого спада с января по сентябрь, когда показатель сократился с 35 до 18 позиций. Данные исследования приводит «Коммерсантъ».

Параллельно с этим несколько снизилась представленность глобальных брендов пива, выпускаемого на российских заводах по лицензиям, — с более 54 до 52,5 позиции. Среднее число позиций местных марок в магазинах выросло с 78 до 80. В целом по итогам 2022 года на рынке наблюдалась следующая расстановка сил: отечественные бренды занимали 48,1 процента ассортимента, лицензионные — 33,4 процента, импортные — 16,6 процента.

Собеседник издание на пивном рынке заявил, что российским компаниям удалось нарастить импорт благодаря налаживанию связей с новыми партнерами и банками, а также решить ряд логистических проблем. Кроме того, некоторые сети начали расширять портфель, в частности, за счет пива из Китая.

Однако себестоимость импортных напитков растет, поэтому спрос на него снижается, отмечает совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский. По его мнению, разрыв с ценой российского пива, вероятно, будет увеличиваться. В NielsenIQ подсчитали, что в декабре пиво зарубежного производство в среднем стоило более 200 рублей за литр, выпущенное по лицензии — свыше 120 рублей за литр, а локальные марки — менее 100 рублей за литр.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин рассказал, что в продажу вернулись бренды, чьи производители прекратили поставки, но они стали в 1,5 раза дороже. Ранее участники рынка сообщали газете, что отказались от продаж в России компании из Великобритании, США и Канады, а продолжали отгрузки некоторые предприятия Чехии, Германии и Бельгии. По оценке Игоря Хавского, в 2022 году импорт пива в Россию упал на 30-35 процентов в годовом выражении.