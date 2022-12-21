В России захотели обложить пошлиной пиво из недружественных стран

«Ъ»: в России обсуждают введение пошлины на пиво из недружественных стран

В российских Минэкономики и Минфине обсуждают идею повышения ввозных пошлин на пиво из недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По утверждению трех источников издания, окончательного решения пока нет, на данном этапе оценивается целесообразность такой меры. Ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

Сейчас, уточняет газета, Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции.

9 декабря правительство России ввело ввозные пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран. Пошлиной в размере 35 процентов будут облагаться товары из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши, аналоги которой производятся в России и не уступают ввозимой продукции по качеству.

Также стало известно, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложила ввести запрет на ввоз в Россию лесобумажных товаров из недружественных стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки. Отмечалось, что мера нужна для поддержки российских производителей,

Россия начала составлять список недружественных стран и территорий еще в 2018 году. Первыми в него вошли США. В 2021 году право вносить новых участников передано правительству, вторым членом перечня стала Чехия. После начала спецоперации России на Украине и ответных мер со стороны западных стран количество участников списка значительно увеличилось. В настоящее время в нем находятся более полусотни стран, в том числе развитые страны мира.