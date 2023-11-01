Медведев ответил Carlsberg словами «шавки осознали роль в цирке уродов»

Зампред СБ Медведев поблагодарил Carlsberg за невольную помощь спецоперации

Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

Начало событий в новости Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

Благодаря передаче российского бизнеса Carlsberg в управление другим лицам, компания невольно начала спонсировать проведение спецоперации на Украине, помогать фронту и наполнять российский бюджет. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, возмущение компании Carlsberg вызвало у него радость, так как ее владельцы столкнулись с последствиями своего политически мотивированного отказа от выполнения обязательств в России.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — с иронией ответил на возмущение Carlsberg политик.

Хрен вам, а не деньги! Дмитрий Медведев

Медведев отдельно поблагодарил Carlsberg, которых он назвал бессмысленными датчанами, за вклад в российское оружие.

Ранее гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал «кражей» передачу во временное управление Росимуществу пивоваренной компании «Балтика». Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу, однако из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями найти приемлемое решение ситуации не удается.