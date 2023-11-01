Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:38, 1 ноября 2023Экономика

Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg в краже компании «Балтика» в России

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Министерство финансов России ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы «краже» пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в заявлении Минфина в Telegram.

Поясняется, что «Балтика» перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества. Это не означает изменение структуры собственности, указали в ведомстве. Минфин отметил, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, 24 апреля 2023 года был издан специальный указ президента России.

31 октября Carlsberg заявила о разрыве всех связей со своим российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством. Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу во временное управление Росимуществу его дочерней компании «Балтика», которую его гендиректор Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал кражей.

Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в 2022 году. В июне этого года концерн нашел покупателя для «Балтики», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

      42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

      В ВСУ объяснили провал контрнаступления

      Умерла российская актриса Марина Москаленко

      В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

      В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

      Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

      Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

      Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

      Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости