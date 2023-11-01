Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg в краже компании «Балтика» в России

Министерство финансов России ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы «краже» пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в заявлении Минфина в Telegram.

Поясняется, что «Балтика» перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества. Это не означает изменение структуры собственности, указали в ведомстве. Минфин отметил, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, 24 апреля 2023 года был издан специальный указ президента России.

31 октября Carlsberg заявила о разрыве всех связей со своим российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством. Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу во временное управление Росимуществу его дочерней компании «Балтика», которую его гендиректор Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал кражей.

Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в 2022 году. В июне этого года концерн нашел покупателя для «Балтики», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.