Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 26 апреля 2024Экономика

Путин передал «Газпрому» российские структуры Ariston и BSH Hausgerate

«Газпром бытовые системы» получил российские структуры Ariston и BSH Hausgerate

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate — это структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале апреля глава государства передал во временное управление Росимуществу активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», владельцем которой является нидерландский холдинг.

Саму возможность таких действий Путин предоставил себе указом годичной давности об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Первыми компаниями, которые попали под удар, стали немецкая Uniper (ПАО «Юнипро») и финская Fortum (ПАО «Фортум»).

В июле прошлого года под временное управление Росимущества перешла российская «дочка» Danone, но в марте Путин отменил это решение. Перед этим иностранные СМИ сообщали, что компания согласилась на выставленные условия продажи своих активов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

      Иностранная авиакомпания уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

      В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

      Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше