Путин передал «Газпрому» российские структуры Ariston и BSH Hausgerate

«Газпром бытовые системы» получил российские структуры Ariston и BSH Hausgerate

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate — это структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале апреля глава государства передал во временное управление Росимуществу активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», владельцем которой является нидерландский холдинг.

Саму возможность таких действий Путин предоставил себе указом годичной давности об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Первыми компаниями, которые попали под удар, стали немецкая Uniper (ПАО «Юнипро») и финская Fortum (ПАО «Фортум»).

В июле прошлого года под временное управление Росимущества перешла российская «дочка» Danone, но в марте Путин отменил это решение. Перед этим иностранные СМИ сообщали, что компания согласилась на выставленные условия продажи своих активов.