Президент Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. При этом в документе отмечается, что временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента России. Уточняется, что в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, внесены доли зарубежных акционеров в «Юнипро» и ПАО «Фортум».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины. В свою очередь, депутат Госдумы Николай Арефьев пообещал, что Россия ответит зеркально и заберет средства иностранных инвесторов, замороженные внутри страны.