В России ответили на планы США использовать активы ЦБ для восстановления Украины

Депутат Госдумы Арефьев пообещал ответ России в случае изъятия активов Центрального банка

Несмотря на отсутствие юридических оснований для использования активов Центрального банка России для восстановления Украины, США все равно могут вынудить ЕС пойти на данный шаг. В таком случае Россия ответит зеркально и заберет средства иностранных инвесторов, замороженные внутри страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Сегодня никаких международных законов нет, есть только диктат США. Еврокомиссия (ЕК) говорит о том, что использование активов ЦБ незаконно, потому что средства ЕС заморожены в России. Если они используют наши активы для восстановления Украины, то их средства мы просто не отдадим», — объяснил депутат.

И тем не менее ЕС будет беспрекословно выполнять все указы американцев. Если те прикажут использовать средства ЦБ РФ, они это сделают. Сопротивляться сегодня никто не может Николай Арефьев депутат Госдумы

В таком случае, по словам Арефьева, Россия ответит зеркально и заберет замороженные в российских банках средства иностранных инвесторов. Он также добавил, что, судя по всему, средства, замороженные внутри страны, примерно равнозначны российским активам в ЕС.

Экономист Михаил Беляев согласился с фактом отсутствия юридических оснований для использования активов Центрального банка. Он объяснил, что сделать это возможно только в случае перехода права собственности.

«Чтобы можно было распоряжаться чужими средствами, нашими или чьими-то еще, нужно, чтобы произошел переход права собственности. Этого пока не произошло. Да, сдвинуть свои активы мы никуда не можем, потому что они заблокированы, но право собственности при этом не теряем. Именно об этом и говорила Еврокомиссия», — объяснил экономист.

По его словам, ЕК потратила год на то, чтобы найти юридические лазейки для изъятия и использования активов российского ЦБ. Но даже за этот срок найти легальные, допустимые варианты не удалось.

Возможно, у США есть какие-то свои соображения на этот счет, но, в любом случае, правовые основания здесь отсутствуют. Ни о какой передаче наших активов кому-либо для восстановления Украины не может быть и речи Михаил Беляев экономист

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины.